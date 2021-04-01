1 Nisan 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'da

1 Nisan 2021 Perşembe Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen program "Alev Alev" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 1 Nisan 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

SHOW TV 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:30 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Rüya çiftinin arasında gerginlik ve kıskançlık had safhaya çıkıyor. Rüya'nın eski bir dostunun gelmesi Ömer'i kıskandırır, o da bu duygu karışıklığı ile Rüya'yı yargılar. Ancak Ömer'in unuttuğu bir detay vardır o da kendisidir. Bir zamanlar deli gibi aşık olduğu Zeyno'nun geri dönmesiyle Rüya'yı arka plana atmıştır. Peki, Ömer Zeyno'ya gereken cevabı verebilecek mi?

Öte yandan, Tomris'in evini basan Bülent, Atlas'ı kaçırır ve Çiçek buna karşı gelemez. Çiçek ise çare olarak ilk aklına gelen kişi İskender'i arar. Bülent Atlas'ı geri vermenin karşılığında yüklü miktar para ister, İskender ise bu parayı ödemeye hazırdır. Çiçek ile İskender'in arasındaki iletişim ve bağın giderek güçlenmesi Rüya'yı rahatsız etse de Çiçek kendini pek geri tutamaz.

Diğer yanda ise kızı Güneş için tekrar Çelebi'nin yanına dönen Cemre'nin aklında çeşitli planlar vardır. Rüya bu planın çok tehlikeli olduğunu söylese de Cemre verdiği kararı hayata geçirme konusunda kararlıdır. Peki Cemre'nin planı nedir?