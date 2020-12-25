1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yarım gün mü olacak? Soruları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi gölgesinde geçecek olan yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yarım gün mü olacak?

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk gelmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Ocak tarihi resmi tatil olarak açıklanmıştır.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için resmi tatil veya yarım gün tatil olmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? KAÇ GÜN?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

YILBAŞI YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Hafta sonu kısıtlamalarındaki benzer uygulamalar yılbaşı yasağında da geçerli olacak. Kısıtlamanın olduğu 1 Ocak 2021 Cuma Resmî tatil günü ve 2 ile 3 Ocak’ta market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları belirli saatlerde satış yapabilecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın market ve dükkanlara giderek ihtiyaçlarını belirtilen saatler arasında karşılayabilecekler.