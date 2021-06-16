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  3. 1 polis şehit oldu! Acı haberin ardından Bakan Soylu'dan flaş paylaşım

1 polis şehit oldu! Acı haberin ardından Bakan Soylu'dan flaş paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada Şehit düşen Kahraman Polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatı'mız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını âlî eylesin." ifadelerine yer verdi.

1 polis şehit oldu! Acı haberin ardından Bakan Soylu'dan flaş paylaşım

Bugün Muğla'nın  Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta, saat 17:30 sıralarında polis ekipleri aldıkları istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.  İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 

Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesbında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada Şehit düşen Kahraman Polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatı'mız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını âlî eylesin." 

1 polis şehit oldu! Acı haberin ardından Bakan Soylu'dan flaş paylaşım

Berkem Temizel
Gece Editörü
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