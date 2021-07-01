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  3. 1 Temmuz 2021 AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık?

1 Temmuz 2021 AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık?

1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle geçilen normalleşme süreciyle birlikte AVM'lerin saatleri de değişti. Bu kapsamda bilgi sahibi olmak isteyenler 1 Temmuz 2021 AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık? sorularına yanıt arıyor.

1 Temmuz 2021 AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık?

Türkiye, salgınla mücadelede normalleşme sürecine geçti. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle birlikte 1 Temmuz 2021 günü saat 05.00'te başlayan yeni süreçle birlikte birçok kısıtlama hayatımızdan çıkarken işyerlerinin çalışma saatleri de yeniden değişime uğradı. Bu doğrultuda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu AVM'lerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Peki 1 Temmuz 2021 AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık? 

1 Temmuz 2021 AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık?

1 TEMMUZ 2021 AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle AVM'ler eski çalışma düzenine dönecek. Buna göre Türkiye'deki tüm AVM'ler saat 10.00'da açılacak, saat 22.00'de ise kapanacak. 

1 Temmuz 2021 AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık?

AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?  AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM'ler hafta içi ve hafta sonu saat 22.00'ye kadar misafirlerini ağırlayabilecek. Saat 22.00'den sonra ise AVM'ler kapanmış olacak.

Hafta içi açılış saati: 10.00

Hafta içi kapanış saati: 22.00

Hafta sonu açılış saati: 10.00

Hafta sonu kapanış saati: 22.00

1 Temmuz 2021 AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık?

Tayfun Altuntaş
Editör
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