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  3. 1 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı |Yeni bölümüyle Kefaret dizisi FOX'da

1 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı |Yeni bölümüyle Kefaret dizisi FOX'da

İlgiyle takip edilen Fox tv yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 16:00'da Şef Akademi Doğada yayınlanacak. Ekranların sevilen dizisi Kefaret 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı ...

1 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı |Yeni bölümüyle Kefaret dizisi FOX'da

Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Şevkat Yerimdar dizisi izleyici ile buluşacak. Akşam dizi keyfi yapmak isteyenleri ise Kefaret dizisi bekliyor. 

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Aşk Mantık İntikam

13:15 Bay Yanlış

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kefaret

22:15 Aşk Mantık İntikam

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