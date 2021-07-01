1 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı |Yeni bölümüyle Kefaret dizisi FOX'da
İlgiyle takip edilen Fox tv yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 16:00'da Şef Akademi Doğada yayınlanacak. Ekranların sevilen dizisi Kefaret 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı ...
Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Şevkat Yerimdar dizisi izleyici ile buluşacak. Akşam dizi keyfi yapmak isteyenleri ise Kefaret dizisi bekliyor.
1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Bay Yanlış
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kefaret
22:15 Aşk Mantık İntikam