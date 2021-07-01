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  3. 1 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz " Çok Güzel Hareketler Bunlar2" Kanal D'de

1 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz " Çok Güzel Hareketler Bunlar2" Kanal D'de

Merak edenler için 1 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta yayınlanıyor. Akşam ise sizi ve ailenizi kahkahalara boğacak program Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle ekranlara gelecek...

1 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz " Çok Güzel Hareketler Bunlar2" Kanal D'de

Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal, 13:15'te ekran başına kilitleyen program Gelinim Mutfakta'yı ekrana veriyor. Akşam ise kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekranlara gelecek. 1 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

22:30 Geçmişi Olmayan Adam

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