1 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz " Çok Güzel Hareketler Bunlar2" Kanal D'de Merak edenler için 1 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta yayınlanıyor. Akşam ise sizi ve ailenizi kahkahalara boğacak program Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle ekranlara gelecek...

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Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal, 13:15'te ekran başına kilitleyen program Gelinim Mutfakta'yı ekrana veriyor. Akşam ise kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekranlara gelecek. 1 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı... 1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:15 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 22:30 Geçmişi Olmayan Adam