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  3. 1 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Beklenmedik bir kaza, beklenmedik bir aşk hikayesi Kazara Aşk Star'da

1 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Beklenmedik bir kaza, beklenmedik bir aşk hikayesi Kazara Aşk Star'da

Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Mesut Yar ile Bugün başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, akşam yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişen iki gencin hikayesini anlatan Kazara Aşk izleyici karşısına geçiyor. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

1 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Beklenmedik bir kaza, beklenmedik bir aşk hikayesi Kazara Aşk Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 1 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışına yer verdik. 13:15'te ilgiyle izlenen program Gerçeğin Peşinde Star TV ekranında olurken akşam Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolü paylaştığı Kazara Aşk ekrana geliyor...

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)

03:00 Kaçak Gelinler

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