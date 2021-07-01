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1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Merak edenler için 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışını haberimizde derledik. Güne 06:20'de Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan TRT1 yayın akışına, 12:45'te Kalk Gidelim ile devam edecek. Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesini konu alan ve nostalji rüzgarları estiren Seksenler dizisi akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne  Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan kanal yayınına 16:35'te ekrana gelen Ev Sineması "Şartlı Tahliye" ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:45 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:35 Ev Sineması "Şartlı Tahliye"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Seksenler

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