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1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı kutlama mesajları 2021 | Kabotaj bayramı nedir?

Bugün, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıl dönümü olması nedeniyle bu anlamlı günü kutlamak isteyenler, " 1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı kutlama mesajları 2021 | Kabotaj bayramı nedir? " aramalarına başladı. Haberimizin devamında bu sorulara yanıt verdik..

1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı kutlama mesajları 2021 | Kabotaj bayramı nedir?

Türk denizciliğinin gurur günü olarak bilinen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz günü ülkemizde çeşitli görsel şovlarla kutlanıyor. Bu yıl 95. kez kutlanan bu anlamlı gün için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmak isteyen vey denizci dostlarının bayramını kutlamak isteyen birçok kişi " 1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı kutlama mesajları 2021 " hakkında araştırmalar yapıyor. 

1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı kutlama mesajları 2021 | Kabotaj bayramı nedir?

1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2021

Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Türk Denizlerinde, Türk’ün egemen olmasının bayramı olan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

Vatanımızın güvenliği, denizlerden başlar. Türk Milletinin geleceği Mavi Vatan'dadır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz. Mavi vatana selam olsun! Tam yol ileri!...

''Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.'' -Mustafa Kemal Atatürk

''Mavi Vatan'' ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlu olsun!

''Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır." -Mustafa Kemal Atatürk 

1 Temmuz 1926 itibaren Cennet Vatanımızın denizlerinde, bayrağımız kendi kara sularında dalgalanmaya devam ediyor ,bu gün denizlerdeki egemenliğimizin tescillendiği gün öyleyse Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı kutlama mesajları 2021 | Kabotaj bayramı nedir?

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Milli bayramlar arasında yer alan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl olduğu gibi 1 Temmuz'da kutlanıyor. Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Kabotaj Bayramı ülkemizde ilk kez 1926 yılında kutlanmaya başlandı.

Kabotaj, sözlük anlamı olarak ‘Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi’ manasına gelmektedir. İlk kez 1 Temmuz 1926 yılında ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl 1 Temmuz’da çeşitli etkinliklerle kutlanır.

1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı kutlama mesajları 2021 | Kabotaj bayramı nedir?

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