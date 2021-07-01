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  3. 1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de!

1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de!

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Alev Alev ve Kahraman Babam dizileriyle başlayan kanal akşam ekranların sevilen programı Güldür Güldür'ü ekrana veriyor. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de!

Yayın akışlarını merak edenler için 1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümü  izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Kahraman Babam

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

22:15 Hız Tutkusu

00:45 Cam Tavanlar

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