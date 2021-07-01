1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de!
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Alev Alev ve Kahraman Babam dizileriyle başlayan kanal akşam ekranların sevilen programı Güldür Güldür'ü ekrana veriyor. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...
Yayın akışlarını merak edenler için 1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümü izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...
24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kahraman Babam
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:15 Hız Tutkusu
00:45 Cam Tavanlar