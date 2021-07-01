1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de! Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Alev Alev ve Kahraman Babam dizileriyle başlayan kanal akşam ekranların sevilen programı Güldür Güldür'ü ekrana veriyor. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

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Yayın akışlarını merak edenler için 1 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümü izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor... 24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Alev Alev 10:00 Kahraman Babam 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda 15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 SHOW Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 22:15 Hız Tutkusu 00:45 Cam Tavanlar