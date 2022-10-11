1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kömürün güncel fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL? konu ve soru başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı. İşte herkes tarafından merak edilen güncel kömür fiyatları...

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL?

Havaların soğumasıyla birlikte kış mevsiminin gelişi kendini hissettirmeye başladı. Isınma tercihi doğalgaz yerine soba ve benzeri yöntemler kullanan vatandaşlar, güncel kömür fiyatlarını merak ediyor. 1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte 2022 Ekim - Kasım - Aralık 1 Ton kömür fiyatı...

1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL?

1 TON KÖMÜR FİYATI 2022 EKİM - KASIM - ARALIK!

Soğuyan havalar nedeniyle ısınmak için birçok farklı yöntem kullanılabiliyor. Son olarak yaz aylarında doğalgaza gelen art arda zamların ardından birçok vatandaş ısınma yöntemi olarak sobayı tercih etmeye başladı.

1 ton kömür fiyatı 5.600 TL‘dir. 25 KG kömürün torbası 140 TL‘dir. Ancak kömür fiyatları illere göre değişiklik gösterebiliyor.

1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL?

İLLERE GÖRE KÖMÜR FİYATLARI

İSTANBUL: 5,590

ANKARA: 5,600

İZMİR: 5,450

ADANA: 5,600

ADIYAMAN: 5,780

AFYONKARAHİSAR: 5,450

AĞRI: 5,750

AMASYA: 5,650

ANTALYA: 5,450

ARTVİN: 5,550

AYDIN: 5,430

BALIKESİR: 5,450

BİLECİK: 5,500

BİNGÖL: 5,750

BİTLİS: 5,700

BOLU: 5,400

BURDUR: 5,650

BURSA: 5,450

ÇANAKKALE: 5,450

ÇANKIRI: 5,600

ÇORUM: 5,600

DENİZLİ: 5,420

DİYARBAKIR: 5,700

EDİRNE: 5,590

ELAZIĞ: 5,650

1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL?

ERZİNCAN: 5,700

ERZURUM: 5,700

ESKİŞEHİR: 5,550

GAZİANTEP: 5,750

GİRESUN: 5,550

GÜMÜŞHANE: 5,600

HAKKARİ: 5,750

HATAY: 5,650

ISPARTA: 5,600

MERSİN: 5,450

KARS: 5,750

KASTAMONU: 5,600

KAYSERİ: 5,650

KIRKLARELİ: 5,590

KIRŞEHİR: 5,600

KOCAELİ: 5,550

KONYA: 5,600

KÜTAHYA: 5,450

MALATYA: 5,630

KAHRAMANMARAŞ: 5,590

MARDİN: 5,700

MUĞLA: 5,450

MUŞ: 5,700

NEVŞEHİR: 5,600

ZONGULDAK: 5,450

1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL?

KÖMÜR NASIL ÇIKARILIR, NASIL İŞLENİR?

Çoğunlukla bitkisel maddeler ya da bitki parçaları uygun bataklık ortamlarda birikip çökelir ve jeolojik işlevlerle birlikte yer altına gömülürler. Yerin altında, bu organik kütleler gömüldükten sonra önceleri gömülmenin oluşturduğu basınç şartları daha sonrada ortamın ısısal şartlarından etkilenirler.

Bu etkilenme sonucu bu organik maddenin bünyesinde fiziksel ve kimyasal değişimler meydana gelir. Önceleri turba olarak adlandırılan ve kömürlerin ataları olarak bilinen bu organik maddeler zamanla daha koyu renklere sahip olur ve daha sert yapıya sahip olurlar. Sıcaklık ve basınç şartlarının bu kütlelere etkimesi sonucu, bu ortamdan sırasıyla önceleri (turbadan-taşkömürü aşamasına kadar) su ve su buharı, karbon dioksit (CO2), oksijen (O2) ve en ileri aşamalarda hidrojen (H2) (antrasit aşamasında) uzaklaşır. Tabii ki bu süreçte ideal şartlar ve ortamın ısısal şartlarının uzun bir dönem içerisinde (binlerce yıl) baskın olması ve artması gerekmektedir yer ısısı her 30 metrede 10 C artmaktadır.

1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL?

Şüphesiz sıcaklık artışı ideal ve normal şartlar için geçerlidir. Bu şartların dışında (volkanik faaliyet, fay hareketleri, radyoaktif elementlerin bulunduğu ortamlarda) yerin ısısı olağan üstü bir şekilde ve normalden çok fazla bir şekilde artmaktadır. Yerin ısısı arttıkça önceleri “turba” olarak adlandırılan ama kömür sayılmayan bu organik madde, önce “linyit” daha sonra “alt bitümlü kömür”, sonra “taşkömürü”, “antrasit” ve en sonunda şartlar uygun olursa “grafit” e dönüşür. Bu ilerleyen olgunlaşma sürecine “Kömürleşme (“Coalification”)” denmekte, her seviyeye de “kömürleşme derecesi” (“Rank”)” denmektedir.

1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL?

Kömürler şüphesiz içlerinde kil silt, kum ve değişik oranlarda inorganik (mineral) madde bulundururlar Kömürlerin içerisinde bulunan bu inorganik maddeler kömürün kalitesini direkt olarak negatif yönde etkilerler. Bir kömürün kalitesi, kullanıldığı alana göre farklı anlamlar içerebilir. Örneğin; kok imalinde en kaliteli kömür, şişebilen, gözenekli hale gelebilen ve dayanıklı olabilen okside olmamış kömürler en iyi kömürlerdir. Yakıt hammaddesi olarak kömürün koklaşması bir anlam ifade etmez, en aranan özellik fazla ısısal niteliğe sahip olmasıdır. Kömürü sıvılaştırma işlemine tabi tuttuğumuzda ise en aranan özelliği uçucu maddesinin fazla olası vs. gelmektedir. Ama tümünde inorganik madde istenen bir bileşen değildir.

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