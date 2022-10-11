Havaların soğumasıyla birlikte kış mevsiminin gelişi kendini hissettirmeye başladı. Isınma tercihi doğalgaz yerine soba ve benzeri yöntemler kullanan vatandaşlar, güncel kömür fiyatlarını merak ediyor. 1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim - Kasım - Aralık! Bir ton kömür kaç TL? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte 2022 Ekim - Kasım - Aralık 1 Ton kömür fiyatı...
1 TON KÖMÜR FİYATI 2022 EKİM - KASIM - ARALIK!
Soğuyan havalar nedeniyle ısınmak için birçok farklı yöntem kullanılabiliyor. Son olarak yaz aylarında doğalgaza gelen art arda zamların ardından birçok vatandaş ısınma yöntemi olarak sobayı tercih etmeye başladı.
1 ton kömür fiyatı 5.600 TL‘dir. 25 KG kömürün torbası 140 TL‘dir. Ancak kömür fiyatları illere göre değişiklik gösterebiliyor.
İLLERE GÖRE KÖMÜR FİYATLARI
İSTANBUL: 5,590
ANKARA: 5,600
İZMİR: 5,450
ADANA: 5,600
ADIYAMAN: 5,780
AFYONKARAHİSAR: 5,450
AĞRI: 5,750
AMASYA: 5,650
ANTALYA: 5,450
ARTVİN: 5,550
AYDIN: 5,430
BALIKESİR: 5,450
BİLECİK: 5,500
BİNGÖL: 5,750
BİTLİS: 5,700
BOLU: 5,400
BURDUR: 5,650
BURSA: 5,450
ÇANAKKALE: 5,450
ÇANKIRI: 5,600
ÇORUM: 5,600
DENİZLİ: 5,420
DİYARBAKIR: 5,700
EDİRNE: 5,590
ELAZIĞ: 5,650
ERZİNCAN: 5,700
ERZURUM: 5,700
ESKİŞEHİR: 5,550
GAZİANTEP: 5,750
GİRESUN: 5,550
GÜMÜŞHANE: 5,600
HAKKARİ: 5,750
HATAY: 5,650
ISPARTA: 5,600
MERSİN: 5,450
KARS: 5,750
KASTAMONU: 5,600
KAYSERİ: 5,650
KIRKLARELİ: 5,590
KIRŞEHİR: 5,600
KOCAELİ: 5,550
KONYA: 5,600
KÜTAHYA: 5,450
MALATYA: 5,630
KAHRAMANMARAŞ: 5,590
MARDİN: 5,700
MUĞLA: 5,450
MUŞ: 5,700
NEVŞEHİR: 5,600
ZONGULDAK: 5,450
KÖMÜR NASIL ÇIKARILIR, NASIL İŞLENİR?
Çoğunlukla bitkisel maddeler ya da bitki parçaları uygun bataklık ortamlarda birikip çökelir ve jeolojik işlevlerle birlikte yer altına gömülürler. Yerin altında, bu organik kütleler gömüldükten sonra önceleri gömülmenin oluşturduğu basınç şartları daha sonrada ortamın ısısal şartlarından etkilenirler.
Bu etkilenme sonucu bu organik maddenin bünyesinde fiziksel ve kimyasal değişimler meydana gelir. Önceleri turba olarak adlandırılan ve kömürlerin ataları olarak bilinen bu organik maddeler zamanla daha koyu renklere sahip olur ve daha sert yapıya sahip olurlar. Sıcaklık ve basınç şartlarının bu kütlelere etkimesi sonucu, bu ortamdan sırasıyla önceleri (turbadan-taşkömürü aşamasına kadar) su ve su buharı, karbon dioksit (CO2), oksijen (O2) ve en ileri aşamalarda hidrojen (H2) (antrasit aşamasında) uzaklaşır. Tabii ki bu süreçte ideal şartlar ve ortamın ısısal şartlarının uzun bir dönem içerisinde (binlerce yıl) baskın olması ve artması gerekmektedir yer ısısı her 30 metrede 10 C artmaktadır.
Şüphesiz sıcaklık artışı ideal ve normal şartlar için geçerlidir. Bu şartların dışında (volkanik faaliyet, fay hareketleri, radyoaktif elementlerin bulunduğu ortamlarda) yerin ısısı olağan üstü bir şekilde ve normalden çok fazla bir şekilde artmaktadır. Yerin ısısı arttıkça önceleri “turba” olarak adlandırılan ama kömür sayılmayan bu organik madde, önce “linyit” daha sonra “alt bitümlü kömür”, sonra “taşkömürü”, “antrasit” ve en sonunda şartlar uygun olursa “grafit” e dönüşür. Bu ilerleyen olgunlaşma sürecine “Kömürleşme (“Coalification”)” denmekte, her seviyeye de “kömürleşme derecesi” (“Rank”)” denmektedir.
Kömürler şüphesiz içlerinde kil silt, kum ve değişik oranlarda inorganik (mineral) madde bulundururlar Kömürlerin içerisinde bulunan bu inorganik maddeler kömürün kalitesini direkt olarak negatif yönde etkilerler. Bir kömürün kalitesi, kullanıldığı alana göre farklı anlamlar içerebilir. Örneğin; kok imalinde en kaliteli kömür, şişebilen, gözenekli hale gelebilen ve dayanıklı olabilen okside olmamış kömürler en iyi kömürlerdir. Yakıt hammaddesi olarak kömürün koklaşması bir anlam ifade etmez, en aranan özellik fazla ısısal niteliğe sahip olmasıdır. Kömürü sıvılaştırma işlemine tabi tuttuğumuzda ise en aranan özelliği uçucu maddesinin fazla olası vs. gelmektedir. Ama tümünde inorganik madde istenen bir bileşen değildir.