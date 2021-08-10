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  3. 10 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

10 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 10 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 akşam heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye ile günü kapatıyor...

10 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne var? Güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 8'de Sağlık programı yayınlanıyor. 13:00'da Paylaş Benimle ekranlarda olurken akşam MasterChef Türkiye Yeni Bölüm TV8'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 10 Ağustos 2021 Salı TV8 yayın akışı...

10 AĞUSTOS 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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