10 Aralık ATV Yayın Akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak?

10 Aralık Perşembe ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı'nın Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, akşam ise sevilen tarihi dizi "Bir Zamanlar Çukurova" 76. bölümü ile 20.00'da izleyici ile buluşacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Aralık Perşembe ATV yayın akışı...

ATV 10 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha'ya evladını bir kez görebilmek için yalvaran ve Kerem Ali ile buluşan Müjgan gitme vakti gelince, sözünden döner! Kucağında bebek ile kaçarken, suya kapılan Müjgan, Züleyha'yı hayatının en zor anlarının içine çekecektir! Kerem Ali bir tarafta, Müjgan bir tarafta akıntı ile mücadele ederken, Züleyha yaptığı iyiliğe bin pişman, iki hayatın kaderi ellerinde ne yapacağını şaşırır! O sırada, bilmedikleri şey ise, onları izleyen bir çift göz olduğudur! Demir, Züleyha'nın Yılmaz'la buluşup buluşmadığını öğrenmek için peşine adam takmıştır!