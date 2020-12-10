10 Aralık Kanal D Yayın Akışı |İyi Aile Babası yeni bölümde neler olacak?

10 Aralık Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Akşam ise yeni komedi dizisi "İyi Aile Babası" yeni Kanal D ekranlarında olacak. bölümüyle Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Aralık Perşembe Kanal D yayın akışı...

KANAL D 10 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 İyi Aile Babası

İYİ AİLE BABASI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini komedinin aranan isimleri Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaştığı, dizinin ilk bölümünde şunlar yaşandı:

Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine’yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir.

İYİ AİLE BABASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İyi Aile Babası 2. Bölüm Fragmanı yayında! Mehmet Ali, Aslı'nın iş yoğunluğundan dolayı ev idaresini devralıyor, ortalık karışıyor!

Aslı'nın iş yoğunluğundan dolayı Mehmet Ali ev idaresini almayı teklif eder. Ancak Mehmet Ali için bu hiç kolay değildir. Evde cümbüş başlar. Arife ise Rıfkı'nın evlilik meselesi üzerinde kafa yormaya devam eder.

Tedavisi henüz bulunamamış bir hastalığa çözüm bularak ismini tarihe altın harflerle kazımaya kararlı olan Mehmet Ali'ye yardım Rıfkı'dan gelir. Ancak Rıfkı'nın da bir şartı vardır. Mehmet Ali, Ayfer ile Rıfkı'nın arasını yapacaktır.