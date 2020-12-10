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10 Aralık Show TV Yayın Akışı | yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 10 Aralık Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Güne "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Alev Alev" seyirci ile buluşacak. İşte 10 Aralık Perşembe yayın akışı...

10 Aralık Show TV Yayın Akışı | yeni bölümde neler olacak?

10 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta Ebru Akel'in sunumuyla "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, günün ikinci yarısında gizemleri çözen, ayrıları kavuşturan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programı izleyici karşısında olacak. Akşam ise heyecanlı bir yeni bölümle "Alev Alev" ekranlarda yerini alacak  Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı...

10 Aralık Show TV Yayın Akışı | yeni bölümde neler olacak?

Show TV 10 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.30 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Alev Alev

10 Aralık Show TV Yayın Akışı | yeni bölümde neler olacak?

ALEV ALEV SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır. Rüya kuzeni Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir. Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar. Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır. İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM (10 Aralık) FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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