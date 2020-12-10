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  3. 10 Aralık Star TV Yayın Akışı |Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?

10 Aralık Star TV Yayın Akışı |Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Star TV 10 Aralık Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği program "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda yer alırken, akşam ise " Sol Yanım" dizi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 10 Aralık Perşembe yayın akışı...

10 Aralık Star TV Yayın Akışı |Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?

10 Aralık Perşembe Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanırken, akşam ise sevilen dizi yepyeni bölümüyle "Sol Yanım" izleyici ile buluşacak. İşte 10 Aralık Perşembe Star TV yayın akışı...

10 Aralık Star TV Yayın Akışı |Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?

STAR TV 10 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20.00 Sol Yanım

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serra’nın gizemli haline tutulan Burak’ın girişimleri nasıl sonuçlanacak? Burak’a yardım için kolları sıvayan Biricik’in planı ne olacak? Burak’ın Serra’ya ilgisi git gide artarken, Serra ve Selim’in zoraki ders çalışması yeni atışmaları beraberinde getirecek.

Asena ve Selim arasındaki soğuk savaş devam ederken; Biricik’in Kutlusay Malikanesi’ne sürpriz ziyareti Asena’nın yeni planının fitilini ateşleyecek. Selim’e takıntılı biçimde aşık olan Hülya’nın beklenmedik hareketiyle Selim’in okuldaki ünü tehlikeye girecek. Serra, tüm iyi niyetiyle olaya müdahale ederken soyadının itibar kaybından korkan İhsan Kutlusay’ın öfkesi durdurulamayacak. Öte yandan hapishaneden yeni çıkan mahallenin belalısı Barbar’ın dönüşü ile ortalık karışacak.

SOL YANIM YENİ BÖLÜM (10 Aralık) FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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