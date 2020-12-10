10 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Kalk Gidelim yeni bölümde neler olacak?

10 Aralık Perşembe TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında minimal bir yaşam için yarışanların programı "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen tarihi dizi "Kalk Gidelim" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte10 Aralık Perşembe TRT1 yayın akışı...

TRT 1 10 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Benim Adım Melek

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Perihan’ın sürprizi nedeniyle sancılanan Dudu, doğum için apar topar hastaneye götürülür ancak yolda yine Şakir’den kaynaklanan sayısız aksilikler olur. Güçlükle hastaneye varabilen Dudu bu sefer de inanılmaz bir olayla karşılaşır. Seyfettin ve Sevda, Badegül ve Halim’in durumundan şüphe edince çocukları çapraz sorguya alırlar. Halim ve Badegül mecburen durumu Seyfettin ve Sevda’ya anlatmak zorunda kalırlar. Badegül’ün çocuğunun olmayacağını öğrenen ikilinin tavrı gerçek bir aile dayanışmasının örneği olacaktır. Kelle İsmail’in evinde yakalanan Samim sabaha kadar esir kalır. Babasının Samim’e kötülük yaptığını düşünen Yasemin çok üzülür. Yasemin’in artık bambaşka bir planı vardır. Samim bile bu plandan habersizdir. Hastaneye yatan Dudu, normal doğum için hazırlanmaktadır. Bu arada Perihan’ın bir planı vardır. Bebeğin ismini o koyacaktır. Perihan, Şakir’i bebeğin ismi konusunda ikna eder.

Dudu doğumu beklerken, Şakir annesinden aldığı taktikle gerekli hazırlıkları yapmaya başlar. İnsaf, Seyfettin’in isteğini yerine getirir ve 153 tane ineği toparlar. Seyfettin, Kelle İsmail’le yaşadığı ahır problemini çözer. Kelle’nin bu seferki planı ise Seyfettin’i gerçekten zor durumda bırakacaktır. Heyecanlı dakikalar son bulup da doğum tamamlanınca Şakir’e ve diğerlerine gelen ilk haber herkesi şok eder. Doğumda da hiç beklenmeyen bir aksilik olmuştur. Üstelik bu aksilik diğerlerine hiç benzememektedir ve Şakir buna katlanılabilecek durumda değildir. Bütün aile “Saz” bebeğin doğumuyla büyük bir şok yaşar...

B akşamki yeni bölümünde neler yaşanacak daha fazla detay öğrenmek isteyenler için 132. bölüm fragmanını linkten izleyebilirsiniz..