10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yattı mı? Nereden nasıl alınır?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara 10 bin TL deprem yardımı yapıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine vatandaşlar 10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yattı mı? Nereden nasıl alınır? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yattı mı? Nereden nasıl alınır?

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketiyle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinde binlerce insan hayatını kaybetti, yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ederken devlet de vatandaşların yaralarının sarılması için harekete geçti. Bu kapsamda ilk etapta vatandaşlara 10 bin TL ödeme yapılmaya başlandı. Peki 10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yattı mı? Nereden nasıl alınır?

10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yattı mı? Nereden nasıl alınır?

10 BİN TL DEPREM YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

10 bin TL deprem yardımı, asrın felaketinden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara verilecek. İlk olarak hanelerindeki hasar tespit çalışmaları tamamlanan vatandaşların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. 10 bin TL yardım, zamanla depremden etkilenen vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yattı mı? Nereden nasıl alınır?

10 BİN TL DEPREM YARDIMI HESAPLARA YATTI MI?

10 bin TL deprem yardımı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasına göre 15 Şubat 2023 Çarşamba günü itibarıyla vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandı.

10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yattı mı? Nereden nasıl alınır?

10 BİN TL DEPREM YARDIMI NEREDEN, NASIL ALINIR?

10 bin TL deprem yardımını almak isteyen vatandaşların bir başvuru yapma zorunluluğu bulunmuyor. AFAD'ın açıklamasına göre ödemeler için e- Devletten başvuru şartı aranmıyor.

Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşların ise T.C. kimlik numaralarına göre yapılmaktadır.

10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardımı hesaplara yattı mı? Nereden nasıl alınır?

AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.

Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler, AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır.

Ödemeler için e- Devletten başvuru şartı aranmamaktadır.

Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise T.C. kimlik numaralarına göre yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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