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10 Eylül 2020 Resmi Gazete yayımlandı| Bugün resmi gazetede neler var?

10 Eylül 2020 tarihli ve 31240 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki bugün resmi gazetede neler var? İşte her gün mükkerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detaylar...

10 Eylül 2020 Resmi Gazete yayımlandı| Bugün resmi gazetede neler var?

10 Eylül 2020 bugün resmi gazetede neler var? 10 Eylül 2020 tarihli ve 31240 Sayılı Resmi Gazete çıktı. 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

10 Eylül 2020 Resmi Gazete yayımlandı| Bugün resmi gazetede neler var?

TEBLİĞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KARAR

Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/26532 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/31619 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

10 Eylül 2020 Resmi Gazete yayımlandı| Bugün resmi gazetede neler var?

SAYIŞTAY KARARLARI

Sayıştay Genel Kurulunun 07/09/2020 Tarihli ve 5440/2 ve 5440/3 Sayılı Kararları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri,DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

10 Eylül 2020 Resmi Gazete yayımlandı| Bugün resmi gazetede neler var?



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