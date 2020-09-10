10 Eylül 2020 Resmi Gazete yayımlandı| Bugün resmi gazetede neler var?
10 Eylül 2020 tarihli ve 31240 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki bugün resmi gazetede neler var? İşte her gün mükkerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detaylar...
10 Eylül 2020 bugün resmi gazetede neler var? 10 Eylül 2020 tarihli ve 31240 Sayılı Resmi Gazete çıktı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TEBLİĞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
KARAR
Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/26532 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/31619 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
SAYIŞTAY KARARLARI
Sayıştay Genel Kurulunun 07/09/2020 Tarihli ve 5440/2 ve 5440/3 Sayılı Kararları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri,DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ