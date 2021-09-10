10 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Küçük Esnaf Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 10 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 09.45'de Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatacak Küçük Esnaf filmi ekrana geliyor...

10 EYLÜL 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf