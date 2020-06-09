10 Haziran bugün hangi diziler var? |10 Haziran Çarşamba yayın akışı

10 Haziran Çarşamba bugün hangi diziler var? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Özellikle normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, 'Bugün hangi diziler var? 10 Haziran Çarşamba günü hangi diziler var? Diziler kaçta başlıyor? Kuruluş Osman bugün var mı?’ gibi sorular trend aramalar arasına girdi. Bizde sizler için 10 Haziran 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 10 Haziran Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

10 HAZİRAN ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün kanallarda hangi diziler var? sorusu normalleşme sürecinden itibaren internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ İşte sizler için hazırladığımız 10 Haziran Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

ATV 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman 25. bölüm

KANAL D 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Aslı Gibidir

STAR TV 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kutsal Damacana

22:15 İşler Güçler



FOX TV 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Kocamın Ailesi

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Aşk Şarkısı

22:45 Sabahlar Olmasın

TRT 1 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 Sağlıklı Mutfak

06:20 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

TV8 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor

Show TV 10 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00Romantik Komedi

22:15 Güldür Güldür Show

23:45 Romantik Komedi

Kuruluş Osman 25.bölüm fragmanı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı