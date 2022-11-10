10 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumu | Başak, üzerindeki baskıdan kurtulmaya çalış, Balık, etrafındakilere kayıtsız kalma!

Sevgili Koç; Bugün ne yapmak istediğinize karar vereceksiniz. Gerçekten ne istediğinize odaklanacağınız ve o yolda ilerleyeceğiniz bir gündesiniz. Aklınız fazlasıyla karışık ancak akışa bırakmış bir haldesiniz. Ne olacaksa olsun kafasına girdiğiniz bir gün. Olumsuzluklara takılı kalmamaya çalışmalısınız.

Sevgili Boğa; Bu sabah kendinizden emin yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Bu tavrınızla etrafınızdakilerin de dikkatini çekecek ve takdir toplayacaksınız. Düşünceleriniz ne kadar farklılık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için bir şeyler yapmanız gerekiyor.

Sevgili İkizler; Yoğun bir gün geçireceğinizi bilmelisiniz. Her işe yetişme arzunuz var ancak kendinizi de yormamaya özen göstermelisiniz. Etrafınızdaki herkesin sizin hakkınızda bir şeyler konuştuğunu düşünebilirsiniz. Olmayacak şeyleri düşünüp kendinize günü zehir etmeyin. Anın tadını çıkarmasını bilin.

Sevgili Yengeç; Bugün beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelse de üstesinden geleceğinizi bilmelisiniz. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanacak. Birlikteliği olanlar romantizm dolu bir gün geçirecek. Kalbi boş olanlar için de güzel kısmetler olabilir. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırlarınızın bilincinde olduğunuz bir gün olmalı.

Sevgili Aslan; Sizin için zorlu bir gün olacak. Çevrenizdeki bazı insanlar hoşunuza gitmeyen davranışlar sergileyecekler. Yine de onları kırmamaya özen göstermelisiniz. erginliklerin önüne geçmek ve rahat nefes almak istiyorsunuz. Tercihlerinizin genel olarak ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz.

Sevgili Başak; Bugün yalnız kalıp kendi içinize dönmek isteyeceksiniz. Mantığa yatkın olmayan her ne varsa onun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Sakin davranmaya ihtiyacınız olan bir süreçten geçiyorsunuz. Üzerinizdeki anlamsız baskıdan kurtulmak için bir şeyler yapın.

Sevgili Terazi; Bu perşembe, yaşamsal konularda her şey daha karmaşık ve zorlayıcı olabilir. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Aşk hayatınızda bugün, değişime hazırlıklı olmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Devam eden bazı sıkıntılarınız için elinizi taşın altına koyup bir şeyler yapmaya çalışmalısınız.

Sevgili Akrep; Uzun süredir , içinden çıkamadığınız sorunların içerisinde boğuluyor gibi hissedebilirsiniz. Biraz daha toparlanmaya ihtiyacınızın olduğunu bilmelisiniz. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşması için gayret göstermeniz gerekiyor. Biraz çabaladığınız an yüzünüzün gülmeye başladığını göreceksiniz. Etrafınızda olup biten olumsuzluklara karşı kendinizi geri planda tutmaya çalışın.

Sevgili Yay; Sabah saatleri itibariyle kendinizi enerjik ve canlı hissetmek için elinizden geleni yapacaksınız. Sevdiğiniz insanlar ile yapacağınız bir program sonrası kendinizi bir kuş kadar hafiflemiş hissedeceksiniz. İş hayatınızda uzun süredir devam eden gelgitli durumlardan kurtulmak için bazı adımlar atacaksınız bu adımlar atlamalısınız. Kendinizi düşünmelisiniz, başkalarını değil.

Sevgili Oğlak; Yaşadığınız belirsiz ruh halleriniz kaynağını bugün itibari ile belirleyip kendinize bir yol çizeceksiniz. Emin adımlar ile harekete ettiğiniz sürece mutlu olanın siz olacağını unutmayın ve harekete geçin. Çevrenizde ilginizi çekmeye çalışan kişiye karşı dikkatli olmalısınız ve hemen muhabbette girip gönlünüzü kaptırmamalısınız. Sakin bir şekilde geçirdiğiniz gün, alacağınız bir haber ile karmakarışık olabilir.

Sevgili Kova; Kişisel değerleriniz konusunda kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Zorlu etkiler söz konusu olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Etkin adımlar atmak için zamana ihtiyacınız var. Olumsuzlukların son bulmasını sağlayabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Sınırlarınızı iyi belirleyin ve ona göre yaşamaya çalışın.

Sevgili Balık; Zorlu bir gündesiniz. Her şeyin daha da karışacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları da gözünüzde büyütmemeye çalışın. Sizi rahatsız edebilecek şeylerin, ilişkinizden yana da sorun oluşturabileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gerekiyor. Dikkatli olun ve olup bitenlere kayıtsız kalmamaya çalışın.