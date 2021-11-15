10 Kasım ve 29 Ekim'de paylaşım yapmamıştı! Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Seyit Rıza'yı andı! Sosyal medyada linç edildi

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım ve Cumhuriyetin ilan edildiği tarih olan 29 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, devlete karşı isyan çıkaran kişiler olduğunda ise paylaşım yapmaktan geri durmuyor. Maçoğlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1937-1938 yıllarında meydana gelen Dersim isyanının baş mimarı Seyit Rıza ve arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Maçoğlu, Seyit Rıza ve arkadaşlarının olduğu fotoğrafı paylaşarak," Anılarına saygıyla..."notunu düştü. Maçoğlu'nun paylaşımı tepkilere neden oldu.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

-Atatürk’ü anmayan adam, feodaliteyi anıyor. Komünistim diye dolanıyor ortada, şeriatçı-feodalleri anıyor. Gözümdeki değerin 0(SIFIR) artık. Çöpsün maçoğlu.

- Solcuyum, komünistim diyeceksin, feodal yapının ağası Seyit Rıza'yı anacaksın, nereden baksan tutarsızlık.

- Bir insanın kendi kendine yaptığı düşmanlığı cümle alem toplansa ona yapamaz!

Maçoğlu düştün, değerini her geçen gün azaltıyorsun... Toplumun ve ülkenin değerlerini HİÇ görerek küçülüyorsun....

- Kendini "komünist" olarak adlandırıp Kürt Milliyetçilerini saygıyla anmak. Türkiye solunun acınası durumunu özetler nitelikte.

- Zerre saygı duymuyoruz feodal beylerin anısına, sen de komunistelerin yüz karasısın ağa, bey yaltakçısı.

-Haksız mı yargılanmışlar? Devlete karşı ayaklanmamışlar da iftira mı atılmış? Kürt milliyetçiliği yapıp isyan çıkarmaya teşebbüs etmemişler mi? Lütfen bi açıklayın da neden SAYGIYLA andığınızı anlayalım.

-Ben de Tunceli / Dersim Pülümürlüyüm... Atatürk'ü anmayan hiç kimsenin gözünde değeri yoktur.. Gözümden düştün... Orada yaşamıyorum ama Pülümürlülerin seni neden istemediğini şimdi anladım..

- Atatürk’ü anma olunca -Ben kişilere önem vermem Lenin’e bile- diyen kişi vatana kurşun sıkan isyancıları anıyor. Yani kişilere önem veriyormuşsun ama hangi kişilere önem veriyorsun.

- 29 Ekim yok, 10 Kasım yok, 30 Ağustos yok, Atatürk yok ama Atatürk ve dava arkadaşlarına, fikirlerine başkaldıran, TC düşmanı bölücülerin anılarına saygı öyle mi? Sana da, destekçilerine de yazıklar olsun.

- Fatih bey Seyit Rıza adi bir İngiliz ajanıydı iyi araştırıldığında bunun böyle olduğu ortaya çıkıyor bu paylaşım en çok size zarar veriyor saygı duyulacak bir anı arıyorsanız gerçek devrimcilere saygı duyun.

-Böylece Şişirilmiş bir balon olduğunu kanıtlamış oldun. Bu coğrafyadan düzgün insan çıkmayacağını bir kez daha göstermiş oldun...

- Maçoğlu komunist misiniz ,yoksa feodalite destekçisi misiniz? Günümüzde bile bölgenin problemi olan ağalık ve feodalite düzeninin büyükbaşlarını anmanızı beklemezdim gerçekten. Komunizm bu değil diye biliyorum ama siz bilirsiniz.