Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 10 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

10 MART ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 10 Mart Çarşamba gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

9 MART SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Mart Salı gününün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre 9 Mart Salı günü 140 bin 828 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam koronavirüs test sayısı 34 milyon 403 bin 108 oldu.

9 Mart Salı günü yapılan koronavirüs testleri sonucu 13 bin 755 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.

66 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 29 bin 160 oldu.

Koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi gören 8 bin 639 kişi ise iyileşti.