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  3. 10 metrelik kuyuya düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı: Durumu ağır

10 metrelik kuyuya düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı: Durumu ağır

Kağıthane'de inşaat alanındaki 10 metrelik kuyuya düşen işçi, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması düştüğü yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen işçi hastaneye kaldırıldı.

10 metrelik kuyuya düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı: Durumu ağır

Kağıthane'de inşaat alanındaki 10 metrelik kuyuya düşen işçi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bilek Sokakta bulunan inşaat alanındaki temel çalışmaları için hazırlanan set duvar kuyusunda çalışan işçi Selman Aka (34) bilinmeyen bir nedenle 10 metrelik kuyu içinde düşerek başını çarptı. Aka'nın düştüğünü gören diğer işçi itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verip yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Selman Aka'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada gelen sağlık ekipleri de yaralının çıkarılmasını için olay yerinde bekledi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu ağır yaralı olarak çıkarılan Aka sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Selman Aka'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.

 

Berna Akkaya
Editör


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