10 Nisan 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümüyle Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 10 Nisan 2021 Cumartesi gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" yer alırken akşam ise "Ramo" yayınlanacak.
10 Nisan 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Ramo" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 10 Nisan 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...
SHOW TV 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
06:00 Arthur ve Minimoylar
08:00 Muhteşem Gilly Hopkins
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14.30 Son Hıçkırık
16:15 Tarkan Gümüş Eyer
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ
Sürpriz partiyle dünyanın en mutlu insanı olan çiftimizin o gün, belki de son mutlu günleriydi. Kuzey’in peşini bırakmayan kötü his, dönüp dolaşıp Yıldız’ı bulmuştu. Belki de bu yüzden Yıldız, ölümle pençeleşirken Kuzey tüm suçu kendinde arar.
Yıldız şu an belki de onun yüzünden ölümle cebelleşmektedir. Belki de oğlu onun yüzünden… Kuzey, bu yüklerin hepsini kaldırabilecektir ama Yıldız’ın kalbi durduğunda… İşte o zaman Kuzey için zaman durur.