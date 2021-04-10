10 Nisan 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümüyle Show'da

10 Nisan 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Ramo" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 10 Nisan 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

SHOW TV 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:00 Arthur ve Minimoylar

08:00 Muhteşem Gilly Hopkins

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14.30 Son Hıçkırık

16:15 Tarkan Gümüş Eyer

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Sürpriz partiyle dünyanın en mutlu insanı olan çiftimizin o gün, belki de son mutlu günleriydi. Kuzey’in peşini bırakmayan kötü his, dönüp dolaşıp Yıldız’ı bulmuştu. Belki de bu yüzden Yıldız, ölümle pençeleşirken Kuzey tüm suçu kendinde arar.

Yıldız şu an belki de onun yüzünden ölümle cebelleşmektedir. Belki de oğlu onun yüzünden… Kuzey, bu yüklerin hepsini kaldırabilecektir ama Yıldız’ın kalbi durduğunda… İşte o zaman Kuzey için zaman durur.