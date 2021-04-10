10 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alırken, ardından ise fenomen program "Vahe ile Evdeki Mutluluk" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise " İBO Show" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

STAR TV 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 Yerli dizi tekrar/sinema

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Menajerimi Ara

16:45 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM?

*Ziynet Sali

*Yavuz Seçkin

*Fettah Can

*Bilal Sonses

*Rapçi Ramiz