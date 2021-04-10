10 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| İBO Show yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Burcu ile Hafta Sonu" programı ile başlarken, akşam ise " İBO Show" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...
STAR TV 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alırken, ardından ise fenomen program "Vahe ile Evdeki Mutluluk" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise " İBO Show" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 10 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...
STAR TV 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07:30 Yerli dizi tekrar/sinema
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Menajerimi Ara
16:45 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM?
*Ziynet Sali
*Yavuz Seçkin
*Fettah Can
*Bilal Sonses
*Rapçi Ramiz