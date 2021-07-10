10 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.30'da Konuştukça ekrana gelirken 16.15'te Recep İvedik 3 yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

10 TEMMUZ 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI

05.30 Baht Oyunu

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Aşkın Tarifi

16.15 Recep İvedik 3

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı

22.45 Baht Oyunu

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜ ANKA YOLDAŞLIĞI

Privet Drive’da geçen yalnız bir yazın ardından Harry, Hogwarts’a döner. Öğrencilerden ve onların ailelerinden çok azı, Voldemort’un gerçekten de geri döndüğü konusunda Harry’e ya da Dumbledore’a inanmaktadırlar. Sihir Bakanı da bu duruma inanmadığı için gereken önlemleri almakta gecikir.

Bu sırada başta Harry Potter olmak üzere bütün büyücüler tehdit altında kalır. Harry, güzel Cho Chang’tan bir bakış çalmaya engel olamaz. Sihir Bakanlığı’nın bir süre sonra olayları kontrol altına almak üzere gönderdiği Dolores Umbridge, düzeni bütünüyle bir kabusa dönüştürecektir.

Harry ise bu işin ardında Voldemort’un da aradığı bir gizemin olduğunu bir türlü izah edemez. Bütün bunlarla Harry, Hogwarts’taki en zor yılına başlamıştır.