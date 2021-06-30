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10 Temmuz Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021: Kaymakamlık sınav giriş yerleri belli oldu mu 2021?

Kaymakamlık sınav giriş yerleri belli oldu mu? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) için heyecanlı bekleyiş sürerken ÖSYM'den yeni açıklama geldi. Buna göre 10 Temmuz'da uygulanacak Kaymakamlık sınavının giriş belgeleri yayımlandı. İşte Kaymakamlık sınav giriş belgesi alma ekranı...

10 Temmuz Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021: Kaymakamlık sınav giriş yerleri belli oldu mu 2021?

ÖSYM Başkanlığı tarafından 30 Haziran'da yapılan açıklama ile Kaymakamlık sınav giriş yerleri belli oldu mu?  sorusu yanıt buldu. 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri yayımlandı. Peki Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte Kaymakamlık sınav giriş belgesi çıkarma ekranı.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU 2021?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer ala bilgiye göre, 10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden 30 Haziran 2021 tarihinden alabilecekler. 

10 TEMMUZ KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

10 Temmuz Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021: Kaymakamlık sınav giriş yerleri belli oldu mu 2021?

ÖSYM'DEN DİKKAT ANONSU!

ÖSYM tarafından yapılan uyarıda, ''10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-Kaymakamlık için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.'' denildi. 

KAYMAKAMLIK SINAVI TEMEL KURALLAR İÇİN TIKLAYINIZ

10 Temmuz Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021: Kaymakamlık sınav giriş yerleri belli oldu mu 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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