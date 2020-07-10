Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 10 Temmuz koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün? Bugünkü koronavirüs tablosu konusu vatandaşlarca merak ediliyor. İşte detaylar...

10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN?

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

9 TEMMUZ KORONAVİRÜS VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 50 bin 103 test yapıldı, 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 2 bin 879 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, vaka sayısı 209 bin 962, vefat sayısı 5 bin 300 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı ise 190 bin 390 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konulanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor."

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 12 milyon 404 bin 594'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 557 bin 743 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 234 bin 864 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 611 bin 987 vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 220 bin 500 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 135 bin 828 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 759 bin 103), Hindistan (795 bin 605), Rusya (713 bin 936), Peru (316 bin 448), Şili (306 bin 216), İspanya (300 bin 136), İngiltere (287 bin 621), Meksika (282 bin 283), İran (250 bin 458), Pakistan (243 bin 599), İtalya (242 bin 363), Güney Afrika (238 bin 339), Suudi Arabistan (223 bin 327), Türkiye (209 bin 962), Almanya (199 bin 198), Bangladeş (175 bin 494), Fransa (170 bin 94), Kolombiya (133 bin 973), Kanada (106 bin 805), Katar (102 bin 110), Arjantin (90 bin 693), Çin (83 bin 585), Mısır (79 bin 254), İsveç (74 bin 333), Endonezya (70 bin 736), Irak (69 bin 612), Belarus (64 bin 411), Ekvador (64 bin 221), Belçika (62 bin 357), Kazakistan (54 bin 747), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (53 bin 577), Kuveyt (52 bin 840), Ukrayna (52 bin 43), Filipinler (51 bin 754), Umman (51 bin 725) ve Hollanda (50 bin 798)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 69 bin 254, İngiltere 44 bin 603, İtalya 34 bin 926, Meksika 33 bin 526, Fransa 29 bin 979, İspanya 28 bin 401, Hindistan 21 bin 632, İran 12 bin 305, Peru 11 bin 314, Rusya 11 bin 17, Belçika 9 bin 781, Almanya 9 bin 125, Kanada 8 bin 749, Şili 6 bin 682, Hollanda 6 bin 137, İsveç 5 bin 500, Türkiye 5 bin 300, Pakistan 5 bin 58, Ekvador 4 bin 900, Kolombiya 4 bin 714, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 3 bin 720, Mısır 3 bin 617, Endonezya 3 bin 417, Irak 2 bin 882, Bangladeş 2 bin 238, Suudi Arabistan 2 bin 100, Arjantin 1720, Ukrayna 1345, Filipinler 1314, Belarus 449, Kuveyt 382, BAE 328, Kazakistan 264 ve Katar 142."