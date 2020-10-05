10 yaşındaki Ahmet için kan bağış kampanyası

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 10 yaşındaki lösemi hastası Ahmet Ezer'e uygun ilik için kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Ahmet Ezer'e ilik nakli yapılabilmesi için Türk Kızılayı Reyhanlı Şubesi'nin de desteği ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. Belediye binası önünde başlatılan kampanya ile ilgili Ahmet Ezer'in kuzeni Mustafa Devecioğlu, Türk Kızılayı işbirliği ile kök hücre örneği topladıklarını söyleyerek, "Kuzenim Ahmet Ezer 10 yaşında, halen Adana Acıbadem Hastanesi'nde 2 yıldan bu yana lösemi tedavisi görüyor. Bu güne kadar uygun iliği bulamadık. Bugün ise Türk Kızılay'ı işbirliği ile kampanya başlatma gereği duyduk. Zor bir hastalık, çok yardımlaşma gerektiriyor. Sadece Ahmet için değil bu hastalıkla boğuşan herkese faydalı olması açısından tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bir tüp kan, bir umut demektir. Bu sürecin içersinde olan, yakından izleyenler daha iyi bilir, umarım gerekli olan iliği buluruz. Kan verelim duyarlı olalım" dedi.

Türk Kızılayı Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz ise, "Bugünkü kan bağışı kampanyası olarak Ahmet Ezer'e donör olabilecek, tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağıyoruz" diye konuştu.