Damat, düğünde gelini döverek öldürüp uçurumdan attıTrendyol 50 TL kazanma | Trendyol 50 TL nasıl kazanılır? Paylaş Kazan kampanyasıCumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Fransa kendi hataları için İslamı günah keçisi yapıyor!Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Türkiye" açıklamasıOtobüs şoförü yolcular tarafından boynundan bıçaklandıHareket eden araç duvara çarpmasın diye önüne atladıTuzla'daki okullar, yüz yüze eğitime hazırlıklı başladı!Müge Anlı'da Tuğba Keleş cinayetinde şok eden ses kaydı!10 yaşındaki Ahmet için kan bağış kampanyasıMaske takmayan ve polise tekme atan Rana Batı için 9 yıl hapis istendi!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. 10 yaşındaki Ahmet için kan bağış kampanyası

10 yaşındaki Ahmet için kan bağış kampanyası

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, lösemi hastası olan ve 2 yıldır tedavi gören 10 yaşındaki Ahmet Ezer'e uygun iliğin bulunması için kan bağış kampanyası başlatıldı.

10 yaşındaki Ahmet için kan bağış kampanyası

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 10 yaşındaki lösemi hastası Ahmet Ezer'e uygun ilik için kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Ahmet Ezer'e ilik nakli yapılabilmesi için Türk Kızılayı Reyhanlı Şubesi'nin de desteği ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. Belediye binası önünde başlatılan kampanya ile ilgili Ahmet Ezer'in kuzeni Mustafa Devecioğlu, Türk Kızılayı işbirliği ile kök hücre örneği topladıklarını söyleyerek, "Kuzenim Ahmet Ezer 10 yaşında, halen Adana Acıbadem Hastanesi'nde 2 yıldan bu yana lösemi tedavisi görüyor. Bu güne kadar uygun iliği bulamadık. Bugün ise Türk Kızılay'ı işbirliği ile kampanya başlatma gereği duyduk. Zor bir hastalık, çok yardımlaşma gerektiriyor. Sadece Ahmet için değil bu hastalıkla boğuşan herkese faydalı olması açısından tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bir tüp kan, bir umut demektir. Bu sürecin içersinde olan, yakından izleyenler daha iyi bilir, umarım gerekli olan iliği buluruz. Kan verelim duyarlı olalım" dedi.

10 yaşındaki Ahmet için kan bağış kampanyası10 yaşındaki Ahmet için kan bağış kampanyası10 yaşındaki Ahmet için kan bağış kampanyası10 yaşındaki Ahmet için kan bağış kampanyası

Türk Kızılayı Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz ise, "Bugünkü kan bağışı kampanyası olarak Ahmet Ezer'e donör olabilecek, tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağıyoruz" diye konuştu.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT