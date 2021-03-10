10 yaşındaki küçük kızın boynuna salıncak ipi dolandı, hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen olayda 19:00 sıralarında Suriye uyruklu Melek El Ubeyd, salıncakta sallanmaktaydı. Ailesi serada çalışan 10 yaşındaki küçük kız, salıncağın ipinin boynuna dolanmasıyla oracıkta hayatını kaybetti.

Olayı fark eden aile küçük kızı Serik Devlet Hastanesine götürdü. Fakat küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.