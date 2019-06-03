10 yıl kira vermeyince belediye "borcunu öde" dedi! Yaptığı pes dedirtti

Hacı K. Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dükkanı, yaklaşık 10 sene önce kullanmaya başladı. Belediye kira sözleşmesi olmayan ve aradan geçen sürede kirasını ödemeyen Hacı K.’dan, biriken kira ücretini istedi.

DÜKKANI BOŞALTMAMAK İÇİN YAPTIĞI PES DEDİRTTİ

Ayrıca inşaat firması olarak kullanılan dükkan için tahliye kararı aldı. Kararın tebliğ edildiği Hacı K., dükkanı boşaltmamak için Hacı K. Dilovası Şehit ve Gazi Aileler Derneği’ni kurup, dernek merkezi olarak da dükkanı gösterdi.

Dernek merkezi olarak da kira ödemeyen Hacı K.’nin, borçlarını ödememesi halinde Dilovası Belediyesi’nin hukuki yollara başvuracağı belirtilirken, yaşananlardan haberdar olan dernek yönetiminin de durumdan rahatsız olduğu kaydedildi.