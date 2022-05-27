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10 yıldır idrar yapamıyordu... SNM yöntemi ile tedavi edildi

Trabzon'da 10 yıldır idrarının yapamayan 26 yaşındaki kadın hasta Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde Sakral Nöromodülasyon (SNM) yöntemi ile tedavi edildi.

10 yıldır idrar yapamıyordu... SNM yöntemi ile tedavi edildi

10 yıldır idrarını yapamayan hasta Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersagun Karagüzel ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Önem tarafından  gerçekleştirilen operasyonda Trabzon’da ilk defa Sakral Nöromodülasyon yöntemi bir hastada uygulandı.

10 yıldır idrar yapamıyordu... SNM yöntemi ile tedavi edildi

YAPILAN OPERASYON OLUMLU SONUÇLANDI

Prof. Dr. Ersagun Karagüzel, 10 yıldır idrar yapamama şikayeti olan 26 yaşındaki kadın hastanın bu rahatsızlığından dolayı hastaneye başvurduğunu söyleyen Karagüzel, hastanın düzensiz olarak ara ara sonda yöntemi ile idrarını boşattığı bilgisini vererek, "Hastaya idiyopatik kronik üriner retansiyon tanısı ile Sakral Nöromodülasyon yöntemi uygulandı. Hasta, ameliyat sonrası birinci günde taburcu edildi. Yapılan kontrollerde, hastanın kendi kendine idrarını yapabildiği ve idrar yapma sonrası mesanesinde artık idrar kalmadığı tespit edildi. Bu tedavi sayesinde, hastanın kateterizasyon ile mesanesini boşaltmasına gerek kalmadı."  şeklinde konuştu.

10 yıldır idrar yapamıyordu... SNM yöntemi ile tedavi edildi

İKİ BASAMKALI TEDAVİ UYGULANIYOR

Hastaya uygulanan bu tedavinin iki basamaklı bir tedavi yöntemi olduğunu sakral S3 sinirini uyarmak için implant yerleştirme tedavisini yaptıklarını söyleyen Karagüzel, yerleştirilen bu implantın 2-3 hafta içerisinde olumlu yanıt vermesi halinde hastada kalıcı pile geçiş yapacakları bilgisini verdi. 

10 yıldır idrar yapamıyordu... SNM yöntemi ile tedavi edildi


 

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