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  3. 100 milyonda bir görülen vaka ilk defa Kocaeli'nde görüldü

100 milyonda bir görülen vaka ilk defa Kocaeli'nde görüldü

Kocaeli'nde 100 milyonda bir görülen "PLS 3" hastalığı görüldü. Gencin ameliyatını yapan Ortopedi Uzmanı Dr. Ayhan Arpacı bu hastalığın daha önce Türkiye'de görülmediğini söyleyerek bu vaka ile Türkiye'de ilk ameliyatın yapıldığı bilgisini verdi.

100 milyonda bir görülen vaka ilk defa Kocaeli'nde görüldü

Kocaeli'nde yaşayan 18 yaşındaki A.G. rahatsızlığı sebebiyle başvurduğu özel hastanede rahatsızlığının 100 milyonda bir görülen Primer Lateral Skleroz (PLS) olduğunu öğrendi. 100 milyonda bir görülen ve Dünya'da bu vakanın sadece 40 kişide olduğunu söyleyen Ortopedi Uzmanı Dr. Ayhan Arpacı, ameliyatın başarılı geçtiği bilgisini vererek Türkiye2de görülen ilk vaka olduğunu söyledi.

100 milyonda bir görülen vaka ilk defa Kocaeli'nde görüldü

100 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Türkiye'deki kayıtlara göre, ilk kez bir PLS'li hastasını ameliyat ettiklerini söyleyen Dr. Ayhan Arpacı, "Dünyada 100 milyonda bir görülen ilginç bir vaka. Hastalığın tanısını Kocaeli Üniversitesi koydu, biz takibini yaptık. Bize gelmesinin ve bizim tedaviye başlamamızın nedeni; bacağında düşmeye bağlı zedelenmeyle küçük bir kırık olması. Kamuoyunda çok bilinen 'cam kemik' hastalığıyla sık karışan bir hastalık bu. Özelliği çok çok daha az görülüyor olması ve çok daha detaylı, ince bir hastalık. Bunun dünyada 40 tane olduğu söyleniyor. Ülkemizde kaydı yok, böyle bir vakanın olmadığı biliniyor. O yüzden bunun ameliyatını yapacağız. Bizim yaptığımız az yapılan değil, sık yapılan bir ameliyat ama Türkiye'de bu hastalığa yapılan ilk ameliyat. Allah’ın izniyle hiçbir sakatlık kalmadan, tam bir iyileşme sağlayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

100 milyonda bir görülen vaka ilk defa Kocaeli'nde görüldü

DÜNYA'DA BU VAKAYA AZ RASTLANIYOR

Dünya'da incelendiği zaman bu vakanın çok az olduğu bilgisini veren Arpacı,  "Bu yüzden öncelikle Kocaeli Üniversitesi’ndeki pediatri bölümüne çok teşekkür etmek lazım. Aslında biz işin büyük kısmını yapmıyoruz. Tanısı konmuş ve tedavisi başlamış bir vakayı aldık. Hasta, ameliyatı için bize başvurdu. Türkiye’de tek ve ilk olan bir vakanın bizde ameliyat olması da bizim için güzel bir olay. Hastamızı 2 gece misafir edeceğiz, hastanemizde kalacak. 

Ameliyatın ardından hastaya fizik tedavi uygulayacaklarını söyleyen Arpacı, hastanın ameliyatının normal bir ameliyat olmayacağını, fizik tedavinin de farklı bir şekilde olacağını belirtti. Arpacı hastanın bacağı iyileştikten sonra üniversitedeki hocalara teslim edeceklerini söyledi. (İHA)



 

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