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  3. 100'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunduğu ifade ediliyor! Kirk Reid isimli kişi için çarpıcı karar

100'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunduğu ifade ediliyor! Kirk Reid isimli kişi için çarpıcı karar

İngiltere'de 100 kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen ve 26 kadına tecavüzden müebbet hapis cezasına çarptırılan Kirk Reid isimli kişinin açık cezaevine alınabileceği ifade edildi.

100'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunduğu ifade ediliyor! Kirk Reid isimli kişi için çarpıcı karar

İngiltere'de "Gece Otobüsü Canavarı" lakabı ile tanınan ve 100 kadına cinsel saldırıda bulunduğundan şüphelenilen  57 yaşındaki Kirk Reid, yalnız kadın yolculuları hedef aldı. Şimdiye kadar 26 cinsel saldırı ile iki tecavüzden suçlu bulunan ve 2009 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan Reid hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililerin hala insanlara zarar verebilecek konumda olduğunu düşündüğü Reid'in açık cezaevine alınabileceği ifade edildi. 

100'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunduğu ifade ediliyor! Kirk Reid isimli kişi için çarpıcı karar

AÇIK CEZAEVİNE TAŞINMASI ÖNERİLDİ

Şartlı Tahliye Kurulu sözcüsü söz konusu şahıs hakkında," Şartlı Tahliye Kurulu, Kirk Reid'in serbest bırakılmasını reddetti, ancak Eylül ayında yapılacak sözlü bir duruşmanın ardından açık şartlı bir hapishaneye taşınmayı önerdi." dedi. 

BAŞKA OLAYLAR İÇİN POLİS HAREKETE GEÇMEDİ

Öte yandan saldırgan Reid'in  Londra'nın güneyindeki Colliers Wood'dan Reid'in bir cinsel saldırı olayında olası bir şüpheli olarak tanımlandığı ancak polisin harekete geçmediği üç olay tespit edildi. 

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