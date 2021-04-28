101410533 | 2021 Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 101410533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 377,91271

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 457,06931

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 123074

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101410533

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,91271

Tavan Puan: 457,06931

Başarı Sıralaması: 123074

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,94385

Tavan Puan: 434,69752

Başarı Sıralaması: 141386

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 309,27983

Tavan Puan: 382,74344

Başarı Sıralaması : 142000

Kontenjan 2018 : 65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,78606

Tavan Puan: 351,93441

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 130161

Kontenjan 2017 : 65+2

Yerleşen 2017 : 67

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.