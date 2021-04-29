102510265 | 2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
102510265 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102510265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 377,22265
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 416,32195
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 123882
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102510265
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 377,22265
Tavan Puan: 416,32195
Başarı Sıralaması: 123882
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2
Yerleşen 2020 – 2021: 67
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,23749
Tavan Puan: 401,25332
Başarı Sıralaması: 127083
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: 67
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 325,89613
Tavan Puan: 379,54663
Başarı Sıralaması : 119000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328,90076
Tavan Puan: 385,63937
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 105905
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.