104111313 | 2021 Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Otomotiv Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Mühendisliği Bölümü kontenjanı 64+2 kişidir. 2020 yılında Otomotiv Mühendisliği Bölümüne 66 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 377,69505

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 432,11329

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 123318

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111313

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,69505

Tavan Puan: 432,11329

Başarı Sıralaması: 123318

Kontenjan 2020 – 2021 : 64+2

Yerleşen 2020 – 2021: 66

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,47853

Tavan Puan: 394,70039

Başarı Sıralaması: 124148

Kontenjan 2019: 64+2

Yerleşen 2019: 66

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 336,92498

Tavan Puan: 379,83789

Başarı Sıralaması : 105000

Kontenjan 2018 : 64+2

Yerleşen 2018 : 66

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,05755

Tavan Puan: 371,32166

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 95173

Kontenjan 2017 : 64+2

Yerleşen 2017 : 66

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.