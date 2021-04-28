104111313 | 2021 Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
104111313 | Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Otomotiv Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Mühendisliği Bölümü kontenjanı 64+2 kişidir. 2020 yılında Otomotiv Mühendisliği Bölümüne 66 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 377,69505
Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 432,11329
Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 123318
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104111313
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 377,69505
Tavan Puan: 432,11329
Başarı Sıralaması: 123318
Kontenjan 2020 – 2021 : 64+2
Yerleşen 2020 – 2021: 66
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 339,47853
Tavan Puan: 394,70039
Başarı Sıralaması: 124148
Kontenjan 2019: 64+2
Yerleşen 2019: 66
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 336,92498
Tavan Puan: 379,83789
Başarı Sıralaması : 105000
Kontenjan 2018 : 64+2
Yerleşen 2018 : 66
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 339,05755
Tavan Puan: 371,32166
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 95173
Kontenjan 2017 : 64+2
Yerleşen 2017 : 66
Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.