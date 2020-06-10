Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 10 Haziran Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 37 bin 225 test yapıldı, 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken, 3 bin 218 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, vaka sayısı 172 bin 114, vefat sayısı 4 bin 729 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 642, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 281, iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının üçte biri kadar yeni hasta olduğunu bildirdi.

Koca, "Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 336 bin 33’e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 414 bin 9 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 617 bin 967 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 304 bin 57 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 45 bin 715 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 114 bin 151 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 50 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (742 bin 84), Rusya (493 bin 657), İngiltere (289 bin 140), İspanya (289 bin 46), Hindistan (276 bin 583), İtalya (235 bin 561), Peru (203 bin 736), Almanya (186 bin 516), İran (175 bin 927), Türkiye (172 bin 114), Fransa (154 bin 591), Şili (142 bin 759), Meksika (124 bin 301), Pakistan (113 bin 702), Suudi Arabistan (108 bin 571), Kanada (96 bin 653), Çin (83 bin 46), Katar (71 bin 879), Bangladeş (71 bin 675), Belçika (59 bin 437), Güney Afrika (52 bin 991) ve Belarus (50 bin 265)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 40 bin 883, Brezilya 38 bin 497, İtalya 34 bin 43, Fransa 29 bin 296, İspanya 27 bin 136, Meksika 14 bin 649, Belçika 9 bin 619, Almanya 8 bin 831, İran 8 bin 425, Kanada 7 bin 897, Hindistan 7 bin 745, Rusya 6 bin 358, Peru 5 bin 738, Türkiye 4 bin 729, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 283, Pakistan 2 bin 255, Bangladeş 975, Suudi Arabistan 783, Katar 62, Güney Afrika 1162 ve Belarus 282."