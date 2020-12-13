13 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümde neler olacak?

13 Aralık Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" adlı program yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Kefaret" yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Aralık Pazar FOX TV yayın akışı...

FOX TV 13 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Kefaret

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

19.00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet’in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem’in verdiği büyük bir haberle suya düşer. Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude’nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir.

Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude’ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan’ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zeynep’in gözaltına alınması sonrası Sude ile baş edemeyen Sinan ablasını yardıma çağırır. Ancak bunun çok kötü bir fikir olduğunu anlaması uzun sürmeyecek, Münevver, Sude’nin psikolojisini alt üst edecektir. Ahmet, Zeynep’i emniyetten çıkartır ve karşılığında eski evlerinde baş başa bir zaman geçirmelerini ister. Böylece ilişkilerini onarmak için bir şansları olacaktır. Zeynep’in bunu reddetmesi Ahmet’i çileden çıkartacak ve Zeynep için kâbus gibi bir gece başlayacaktır. Münevver ise yakınlaşmaya başlayan Sinan ve Zeynep’i ayırmak için zaten çok sarsılmış olan küçük Sude’yi daha da üzecek hazırlıklar içindedir.