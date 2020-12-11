11 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

11 Aralık Cuma yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Akşam kuşağında da yılların polisiye dizisi "Arka Sokaklar" yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 11 Aralık Cuma Kanal D yayın akışı...

KANAL D 11 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

14.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Servan, ekip hakkında kişi kişi bilgiler almaktadır. Yapacağı yıkıcı eylemlerin planını yapmaktadır. Bu durumu da Rıza Babaya gönderdiği not ile açıklığa kavuşturur. Notta Rıza Babanın yeni evinin yerini öğrendiği yazılıdır. Diğerlerinin de peşine adamlarını salar. Ekip, Servan'ın adamlarından birini yakalayarak saklanabileceği olası bir mekana baskın yapar. Hakan bu baskın sırasında çıkan çatışmada vurulur. Çelik yelek sayesinde ucuz atlatır. Burada yakaladıkları Servan'ın sağ kolu bombalı bir eylemden ve yerinden bahseder. Ekip hemen olay yerine gider.

Örgüt elemanı genç elinde fünye ile beklemektedir. Tam patlatacağı sırada Mesut onu vurur. Gencin üzerinden bomba çıkmayınca Mesut'a yasal yollar gözükür. Servan en büyük hamlesini ise, Engin Müdüre yapar. Nişanlısı Başak'ı kaçırarak infaz edeceğini söylediği bir görüntülü arama yapar. Engin, kafasına silah dayanmış nişanlısını görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bir el silah sesi ile de elinde telefon dona kalır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Başak'ı kaçıran Servan, başta Engin olmak üzere tüm ekibi peşinden sürüklemektir. Başak için endişelenen Engin Servan'ı yakalamak için ant içer. Öte yandan Mesut'un sorunları devam etmektedir. Rıza Baba Mesut'a bir uyarıda bulunur. Hakan ise tehlikeli bir durumun ortasında kalır.

Mesut, alkol sorunu yüzünden kendisine hakim olamaz bir haldedir. Bu hali ekibi de zor durumda bırakır. Sorgu odasında uyguladığı şiddet ve diğer dengesiz davranışları Rıza Babanın sabrının taşmasına neden olur. Rıza Baba, alkollü halinin ekibe bir faydası olmadığını net bir şekilde Mesut'a söyler. Mesut, bu ağır sözler karşısında ezilmeye başlar. Herkesi üzecek bir kararla, geride bir not bırakarak kayıplara karışır.