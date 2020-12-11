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11 Aralık Star TV Yayın Akışı |Akrep yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Star TV 11 Aralık Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği program "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda yer alırken, akşam ise "Akrep" adlı dizi ilk bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 11 Aralık Cuma yayın akışı...

11 Aralık Star TV Yayın Akışı |Akrep yeni bölümde neler olacak?

11 Aralık Cuma Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanırken, akşam ise Star TV'nin yeni dizisi "Akrep" ilk defa izleyici ile buluşacak. İşte 11 Aralık Cuma Star TV yayın akışı...

11 Aralık Star TV Yayın Akışı |Akrep yeni bölümde neler olacak?

STAR TV 11 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20.00 Akrep

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR,OYUNCALARI KİMLER?

 

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi ‘Akrep’in merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı dizide; geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ekrana gelecek.

Yapımını, 1441 Production adına İrfan Şahin’in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

GEÇMİŞİN AYNASINDAN, BÜGÜNÜN SAVAŞI 

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir “Akrep” dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

11 Aralık Star TV Yayın Akışı |Akrep yeni bölümde neler olacak?  

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU!

 Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.

AKREP YENİ DİZİ (11 Aralık) İLK TANITIM VİDEOSU İZLE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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