11 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

11 Aralık Cuma TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında minimal bir yaşam için yarışanların programı "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen tarihi dizi "Payitaht "Abdülhamid"" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 11 Aralık Cuma TRT1 yayın akışı...

TRT 1 11 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Benim Adım Melek

13.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht "Abdülhamid"

PAYİTAHT ALDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Abdülhamid devlete sadık ailelerin ölümündeki perde arkasını öğrenmeye çalışır. Manyas için çember artık daralmaktadır. Manyas, sultanın üzerine gelmesinden endişe etmektedir. Tüm bunlar yaşanırken Abdülhamid tespit ettiği telefon üzerinden bir sürprizle karşılaşır. Eşref Aziz artık yeni düşmanı ile karşı karşıyadır. İntikam için Payitaht’a gelen düşmanının yöntemleri bugüne kadar karşılaştıklarından farklıdır.

Söğütlü, Nadir ve Asaf’ı kurtarmak için çaba sarf edecek olan Eşref Aziz’i pek çok zorluk beklemektedir. Bidar hayatındaki en değerli varlığı, hünkarı hayal kırıklığına uğratmıştır. Yaptığı hatanın telafisi olmadığını da bilmektedir. Cezasını kendi verir. Naime ne kadar çabalasa da annesini verdiğini karardan döndüremez. Bidar haremde taşları yerinden oynatır, Abdülhamid’in saadeti için kimsenin aklına gelmeyen bir şey yapar.