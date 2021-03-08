11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı son dakika açıklamasına göre, 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının sebebi belli oldu. Kazada hava şartları dışında herhangi bir etken olmadığı belirlendi.

Açıklamada, "Saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasına müteakip saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimi olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef 14.41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir. dendi.

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