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11 ayda tam 20 kez zam yapıldı! Fiyatı el yakıyor: Mutfakta kullanılan o ürünün fiyatına yüzde 80 zam

Gıda ürünlerindeki fiyat artışları vatandaşı isyan ettirirken fiyatına 11 ayda 20 kez zam gelen mutfak tüpü 200 TL'yi aştı.

11 ayda tam 20 kez zam yapıldı! Fiyatı el yakıyor: Mutfakta kullanılan o ürünün fiyatına yüzde 80 zam

Gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyada devam ediyor. Türkiye'de de durum pek farklı değil. Yıllık bazda en yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde gözlemlenirken; doğal gaz, elektrik, sıvıyağ, süt ve tuvalet kağıdının ardından mutfak tüpüne de zam geldi.

Döviz kurunda yaşanan yükselişlerden etkilenen tüp fiyatlarına son 11 ayda 20 kez zam yapıldı.

1 Ocak itibarıyla 120 Türk Lirasına alınan 12 kilogramlık mutfak tüpü, 1 Aralık itibarıyla 215 lira 50 kuruşa çıktı.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN ARDINDAN MUTFAK TÜPÜNE GELEN ZAM VATANDAŞI ZORLAYACAK

Böylelikle mutfak tüpüne gelen zam yüzde 80'i aşmış oldu. Gıda fiyatlarındaki artış dar gelirli vatandaşları etkilemeyi sürdürürken mutfak tüpüne yapılan zam vatandaşları daha da zor duruma sokuyor. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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