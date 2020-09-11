11 Eylül 2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmi Gazete| Resmi Gazete kararları

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin son sayısı çıktı. Peki 11 Eylül 2020 Resmi Gazete'de bugün neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2946) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞLER

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 11/6/2020 Tarihli ve E: 2019/2, K: 2020/28 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/22, K: 2020/34 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 10/6/2020 Tarihli ve 2014/7804 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ