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11 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları | Koç, yalnızca kendini dinle, Oğlak, dünya senin etrafında dönmüyor!
Günlük burç 11 Kasım 2022 Cuma yorumları meraklıları tarafında araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor. Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?
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11 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları | Koç, yalnızca kendini dinle, Oğlak, dünya senin etrafında dönmüyor!
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