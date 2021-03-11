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11 Mart Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, internet sitesinde her gün Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu paylaşıyor. Peki 11 Mart Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 11 Mart Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

11 MART PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU? 

Sağlık Bakanlığı, 11 Mart Perşembe gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

10 MART ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Mart Çarşamba gününün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, 10 Mart Çarşamba günü 145 bin 130 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Türkiye'de yapılan koronavirüs test sayısı toplamda 34 milyon 548 bin 238'e ulaştı.

10 Mart Çarşamba günü yapılan koronavirüs testler sonucunda 14 bin 556 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.

10 Mart Çarşamba gününün koronavirüs tablosuna göre 67 kişi koronavirüse yenik düştü. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 29 bin 227 oldu.

Koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi gören 9 bin 193 kişi ise iyileşti.

10 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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