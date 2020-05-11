11 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 11 Mayıs 2020 Pazartesi tarihli 311124 Sayısı yayımlandı mı? sorusu internette araştırılıyor. İşte 11 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları...
11 Mayıs 2020 Tarihli ve 311124 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 Tarihli ve E: 2018/122, K: 2020/14 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
11 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları!
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