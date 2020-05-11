11 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

11 Mayıs 2020 Tarihli ve 311124 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 Tarihli ve E: 2018/122, K: 2020/14 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları!